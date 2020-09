Crolla solaio a causa del maltempo: intervento dei vigili del fuoco

Casal di Principe – Nella giornata di ieri è crollato un solaio di legno in un’abitazione sita in via XX Settembre, traversa via Fiume a Casal di Principe.

Il temporale, con piogge abbondanti ed il vento forte, ha danneggiato la struttura e la copertura in tegole causandone il crollo.

Al proprietario dell’immobile è stata intimata la messa in sicurezza della casa dato che la copertura potrebbe causare la caduta di altri materiali sul manto stradale.

Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le autorità locali.