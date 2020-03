Coronavirus. Caso positivo a Casal di Principe, la comunicazione del sindaco

Casal di Principe – Nuovo caso di Coronavirus nel Casertano, questa volta nel comune di Casal di Principe.

A confermarlo pochi minuti fa in un post su Facebook da parte del sindaco Renato Natale il quale scrive:

“Come promesso tengo informata la città di tutte le novità sull’emergenza corona virus. Pochi minuti fa sono stato avvisato che abbiamo a Casal di Principe un caso di probabile infezione da Coronavirus, in attesa di conferma dall’Istituto superiore di Sanità. Tutti i provvedimenti necessari sono stati già presi da parte del Servizio Sanitario , a cominciare dall’isolamento del paziente. Il sottoscritto è in continuo contatto con i responsabili dell’Azienda Sanitaria per seguire l’evolversi della situazione.

Intanto invito tutti a seguire e rispettare le norme comportamentali emanate dal Governo e dal Ministero della Sanità; abbiamo già provveduto alla stampa di manifesti esplicativi che verranno affissi in serata, mentre i volontari della protezione civile hanno provveduto già in mattinata a distribuire volantini in tutti i luoghi di aggregazione. Se tutti collaboriamo , mantenendo la calma ed evitando il panico, presto questa storia finirà e ritorneremo alla normalità.”

Quindi dopo l’esito positivo da parte del Cotugno di Napoli si attende la conferma da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. Intanto sono stati attivati tutti i protocolli previsti.