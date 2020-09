Casal di Principe: caso covid a scuola, chiusi 4 plessi scolastici

Casal di Principe – L’asl di Caserta ha accertato un caso covid riguardante un operatore scolastico nel comune di Casal di Principe.

Per questo motivo tutto il personale ATA dell’Istituzione scolastica sarà sottoposto a quarantena fiduciaria ed obbligatoria, così come comunicato dal dirigente all’amministrazione comunale, in quanto contatti diretti della persona contagiata.

Questa situazione purtroppo non riuscirà a garantire l’apertura, la chiusura e la vigilanza dei plessi scolastici, come si legge all’interno dell’ordinanza firmata dal vice sindaco Antonio Schiavone.

Nel documento ufficiale si dispone che dal giorno 30/09/2020 e fino a nuova comunicazione del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo DD1 Spirito Santo, saranno chiusi i seguenti plessi scolastici:

– Scuola dell’Infanzia Plesso Montessori sito in Via Valle D’Aosta;

– Scuola dell’Infanzia Plesso Nuvoletta sito in Via Toscana;

– Scuola Primaria Plesso Parroco Gagliardi sito in Via Parroco Gagliardi ;

– Scuola Secondaria Plesso Dante Alighieri sito in via Bach;