Maltempo: mamma e 2 bimbi bloccati in auto, salvati da autista Ctp

Casal di Principe – Piogge intense e vento forte hanno flagellato, durante la serata di ieri, l’Agro Aversano, soprattutto il comune di Casal di Principe.

Fiumi d’acqua hanno inondato le strade ed i piani bassi delle abitazioni, causando allagamenti e disagi. Inoltre le forti raffiche di vento hanno abbattuto diversi alberi.

A Casal di Principe ieri sera una madre ed i suoi due bambini sono stati salvati in extremis da un autista della Ctp, dopo che erano rimasti bloccati nella propria autovettura, ferma in strada e sommersa dall’acqua per il violento nubifragio.

L’acqua era arrivata all’ altezza dei finestrini quando l’autista, in servizio sul mezzo 3838 della linea T51 Aversa-Castel Volturno si è reso conto del pericolo e si è avvicinato alla vettura.

E’ riuscito a trarre in salvo la famiglia. Congratulazioni sono immediatamente giunte anche dai colleghi e dalla stessa azienda.