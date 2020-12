Estorsioni del clan in due comuni, arrestato 50enne di Casal di Principe

Casal di Principe – Gli agenti della Squadra Mobile di Caserta, nella mattinata di oggi, hanno rintracciato ed arrestato C.M., 50enne di Casal di Principe.

L’uomo è stato raggiunti da un Ordine di Carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli.

E’ stato condannato in via definitiva a 3 anni, 6 mesi e 22 giorni di reclusione poiché riconosciuto colpevole di due distinti episodi estorsivi, consumati in concorso con altri e in continuazione, a Casal di Principe (CE) e Orta di Atella (CE), nell’anno 2010.

Per entrambi gli episodi, durante la fase processuale, è stata riconosciuta l’aggravate dalla finalità mafiosa.