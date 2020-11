Casal di Principe – Nella serata di oggi, nel comune di Casal di Principe si sono registrati allagamenti in diverse zone della città a causa di un temporale, come gli stessi cittadini lo hanno definito, incessante e violento.

Le strade sono diventati dei veri e propri fiumi in piena. L’acqua ha raggiunto anche il mezzo metro bloccando le auto ed i residenti in casa.

Addirittura in Piazza San Rocco è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per due persone rimaste bloccate all’interno della loro vettura.

In base alle previsioni meteo, in realtà, la forte perturbazione era prevista intorno alle 22,00 ed interesserà l’intero Agro Aversano.

Il sindaco Renato Natale scrive su Facebook: “Un brutto temporale si è abbattuto sulla città; sta piovendo oltre ogni misura e lo sta facendo da troppo tempo. Mi riferiscono allagamenti in vari punti del paese. I nostri volontari della protezione civile sono in giro, per dare una mano nei limiti delle loro possibilità. La protezione civile regionale dava allerta gialla fino alle 12 di domani, ma la pioggia è andata oltre le previsioni. Raccomando a tutti di evitare di uscire di casa e se avete difficoltà chiamate i vigili del fuoco o segnalate anche al sottoscritto, e verifichiamo la possibilità di dare una mano con la nostra protezione civile”.

Attualmente è in vigore un’Allerta Meteo di criticità Gialla, emanata dalla Protezione civile della Campania. Rimarrà attiva fino alle 12 di domani.