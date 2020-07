Casal di Principe: 27enne trovato morto in casa

Casal di Principe – Lutto nella comunità di Casal di Principe, per l’improvvisa morte di un 27enne residente in via Torre.

Il dramma è accaduto nella giornata di ieri, quando poco dopo le 14,00, quando è stato rinvenuto il corpo del giovane privo di vita all’interno dell’appartamento dove viveva.

Il giovane di origini straniere, non dava sue notizie da alcune ore così è scattata la chiamata ai soccorsi.

Ma quando il 118 ed in carabinieri sono riusciti ad entrare in casa, non c’era più nulla da fare. Sul caso indagano i militari della locale compagnia di Casal di Principe, al momento non viene esclusa nessuna ipotesi.