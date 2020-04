Casagiove – Violento incidente stradale questa mattina lungo la Nazionale Appia all’altezza dell’ex Hotel Houston.

Da una prima ricostruzione dei fatti un ciclista è stato investito da un’auto in transito per cause e dinamiche in fase di chiarimento.

Sul posto, allertati dall’automobilista che si è fermato a prestare soccorso, è giunta un’ambulanza del 118.

Il ferito è stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale di Caserta, fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.