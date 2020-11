Covid: muore padre di famiglia nel Casertano, lutto nella comunità

L’Amministrazione si è già attivata per far sentire la vicinanza concreta della comunità a tutta alla famiglia di Francesco

Casagiove – La seconda ondata di Coronavirus fa registrare una nuova vittima nella Provincia di Caserta.

Questa volta è stata colpita la comunità di Casagiove. E’ deceduto all’età di 59 anni Francesco Casertano operaio edile residente nel centro storico. Si tratta della seconda vittima in città.

A renderlo noto è l’amministrazione comunale di Casagiove, la quale ha pubblicato un post per esprimere il proprio cordoglio alla famiglia:

“Purtroppo il Covid si è portato via il secondo cittadino casagiovese. Addolorati ci stringiamo tutti attorno alla moglie e ai quattro figli di Francesco Casertano, operaio edile residente nel centro storico. L’Amministrazione si è già attivata per far sentire la vicinanza concreta della comunità a tutta alla famiglia di Francesco”.