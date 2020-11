Trovato morto in casa: tragedia nel Casertano

Casagiove – Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri nel comune di Casagiove in una abitazione in via Pontillo, a pochi passi dalla Nazionale Appia.

P. N., 70 anni, è stato trovato senza vita in casa per cause e dinamiche in corso di accertamento da parte delle autorità.

La notizia si è rapidamente diffusa in città lasciano sotto choc parenti ed amici. L’ex sindaco di Caserta Pio Del Gaudio lo ricorda così con un post su Facebook:

“….. è volato in cielo il mio caro amico P. N.. Sono costernato. Due pezzi di città ci hanno lasciato. Cuore, sorriso e bontà era P.. Una famiglia della Caserta vera straziata da un dolore mostruoso ed immeritato. PAZZESCO. INCREDIBILE. R.I.P.”.