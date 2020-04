Va in un’altra regione per comprare formaggio. Multa salatissima per una donna

Carinola – Una donna di 56 anni di Carinola è stata fermata dai vigili urbani mentre era diretta a Minturno.

Tutto questo solo per comprare del formaggio. Già la vigilia di Pasqua, la donna era stata fermata per lo stesso motivo, e proprio in quella occasione le fu ritirata la patente è sanzionata con dieci punti in meno.

Ma, purtroppo per lei, è stata fermata una seconda volta dalle autorità locali, con conseguenze ben peggiori.

E’ scattato il sequestro del veicolo, ed è stata elevata anche una sanzione di circa 10 mila euro.