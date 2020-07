Carinaro. Giovane nuovamente positivo al Coronavirus

Carinaro – Non si tratta di un nuovo caso, ma da un giovane di Carinaro, il quale ha contratto il coronavirus, ma dopo essere stato dichiarato guarito, è nuovamente positivo.

Lo conferma il sindaco di Carinaro, Nicola Affinito, il quale ha avvisato la popolazione sulla situazione attuale:

“Visti i “rumors” delle ultime ore e onde evitare inutili speculazioni e allarmismi, credo sia opportuno e necessario fare il punto della situazione.

Al momento non è giunta alcuna comunicazione ufficiale al protocollo del comune in merito al caso positivo di un nostro concittadino; tuttavia, il COC ha raggiunto l’Asl telefonicamente la quale ci ha comunicato che purtroppo c’è una ricaduta con bassa carica virale di contagio di un nostro concittadino. Ci tengo a specificare la necessità di non creare nessun allarmismo , da parte dell’amministrazione sarà messo in atto tutto quanto richiesto e necessario per affrontare l’emergenza che vede coinvolta, purtroppo e ancora, l’intera nazione , così come abbiamo fatto durante le prime fasi”.

Il giovane si trova in buone condizioni ed è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria insieme ai familiari e conoscenti con cui ha avuto contatti di recente.