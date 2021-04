Mezzo chilo di droga in auto: arrestato 65enne di Mondragone

I carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Piedimonte Matese (CE), in Ailano (CE), coadiuvati dai militari della locale stazione, nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno proceduto all’arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di un sessantacinquenne di Mondragone (CE).

I militari dell’Arma dopo aver sottoposto l’uomo ad un controllo a bordo della propria autovettura, in transito sulla s.p. 281, atteso il suo fare sospetto hanno proceduto alla perquisizione personale e veicolare rinvenendo, nel bagagliaio del mezzo, gr. 540 di marijuana, contenuti in un sacchetto in plastica termosaldata.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro.

L’arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente autorità giudiziaria.