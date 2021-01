Stanislao Vozza, carabiniere in servizio presso il Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Marcianise, è deceduto a soli 39 anni.

Il militare sarebbe stato colto da un malore improvviso, nella mattinata di oggi mentre si trovava nella sua abitazione.

Era appena rientrato dal turno di lavoro. Quando i sanitari del 118 sono intervenuti sul posto, allertati da sua moglie, era già troppo tardi.

Lascia la moglie e tre figli, due femmine e un maschio. L’uomo era originario di Casagiove.

Tantissimi i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno arrivando alla famiglia e struggente appare il ricordo nelle parole di chi lo ha conosciuto:

“sei stato l’angelo in divisa per il mio papà. Sono senza parole! Ora sono certa che quando lo incontrerai, verrà lui incontro a te e ti ringrazierà di persona con un grande abbraccio. Buon viaggio, amico mio, pregherò per te”.