Capua: soldi non versati al comune e alla regione, maxi sequestro da 800mila euro

Ieri mattina, i finanzieri della Compagnia di Capua hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo per oltre 800.000 euro, emesso dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura, nei confronti di tre soggetti.

Negli anni dal 2010 al 2016, i tre si sono succeduti alla guida della di una nota società concessionaria dell’attività di riscossione nel Comune di Curti (CE).

In particolare, secondo quanto emerso dalle indagini e dagli accertamenti contabili svolti dalla Guardia di Finanza nel periodo in questione, i responsabili pro-tempore della citata società (S.N. classe ’73, M.P.M. classe ’81 e P.D.G. classe ’64), anziché trasferire in quota parte al Comune e alla Regione Campania le somme pagate dai residenti, a titolo di canoni per la fornitura del servizio di depurazione e fognatura, le avrebbero trattenute indebitamente all’interno della stessa società, così provocando un ammanco di oltre 808 mila euro.

Da qui la contestazione ai tre indagati del delitto di peculato e la conseguente applicazione a loro carico della misura cautelare reale per un importo corrispondente alle condotte illecite loro addebitate (rispettivamente 444.503 euro a S.N., 149.948 euro a M.P.M. e 213.728 euro a P.DiG.), con l’obiettivo di individuare e recuperare le risorse illecitamente sottratte ai bilanci pubblici e, in definitiva, all’intera collettività.