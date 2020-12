Capua: sindaco positivo al Covid. Disposta la chiusura degli uffici comunali

Attualmente nella città di Capua in base al bollettino ufficiale dell'asl di Caserta si registrano 137 positivi al coronavirus

Capua – Disposta la chiusura degli uffici comunali di Capua su disposizione del vicesindaco Pasquale Frattasi alla guida della città dopo la positività al Covid 19 del sindaco Luca Branco.

“A causa dell’evoluzione della situazione epidemiologica che ha interessato in maniera diretta l’Ente, si ravvisa la necessità di articolare in maniera diversa gli accessi del pubblico agli uffici, a tutela della salute dei dipendenti e del pubblico, nelle more delle attività di sanificazione e delle verifiche che stanno interessando il personale dipendente stesso”.

La chiusura resterà in vigore fino a nuova disposizione, fatta eccezione che per i servizi di polizia municipale.

