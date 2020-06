Esplode incendio in casa, vigili del fuoco salvano tre persone. Una finisce in ospedale

Per l'anziana è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 che hanno deciso di trasportarla in ospedale

Capua – Una vera e propria tragedia sfiorata poco dopo le 15,00 di oggi in un’abitazione di Capua in via Fuori Porta Roma.

Da una prima ricostruzione dei fatti una fuga di gas avrebbe scatenato un incendio all’interno della cucina dell’appartamento.

In quel momento era presente una coppia di anziani, i quali, spaventati sono scappati in strada. Al secondo piano, invece, era rimasta una giovane donna che presa dal forte spavento non è riuscita a lasciare l’appartamento.

Provvidenziale l’intervento degli uomini dei vigili del fuoco i quali hanno tratto in salvo la giovane donna e spento le fiamme.

Per l’anziana è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 che hanno deciso di trasportarla in ospedale.