Capua. Mega discarica di auto. Il VIDEO di Luca Abete

Capua – Mega deposito di auto abbandonate nella campagne di Capua. Si tratta di centinaia di vetture in completo stato di abbandono su un vasto terreno agricolo.

Nel nuovo servizio di Luca Abete, inviato di Striscia La Notizia, viene mostrato un terreno nella città di Capua utilizzato come discarica di auto, sotto sequestro dal 2012 e poi dissequestrato.

Le vetture sarebbero lì addirittura da 17 anni, precisamente dal 2003. Abete ha intervistato il proprietario del deposito ed il sindaco di Capua Luca Branco, oltre ai carabinieri per quanto riguarda la presenza degli animali da cortile.

Il primo cittadino fa sapere di aver emesso un’ordinanza, nei confronti del proprietario dell’area, per lo sgombero dei rifiuti ed il ripristino dei luoghi.

Ecco il commento dell’inviato di Striscia la Notizia:

Questa, poi, ve la devo raccontare!

A Capua qualcuno ha pensato di creare un DEPOSITO GIUDIZIARIO (con centinaia di auto sequestrate) su un bel prato tra le coltivazioni, inquinandolo, così, per decenni. La giustizia italiana nel 2012 (finalmente!) se ne accorge, sequestra il luogo ma lo lascia sotto sequestro (ad inquinare) per altri 7 lunghi anni finchè il reato ambientale è stato prescritto.

Non potevamo far altro che suonare la sveglia e ricordare a tutti che quello schifo va rimosso al più presto!

#PoveriNOI

