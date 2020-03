Coronavirus. 14 persone fermate mentre fanno jogging, ora scatta la quarantena

Capua – Durante l’emergenza Coronavirus in tutta Italia, la gente continua a fare jogging per la città.

E’ uno dei casi avvenuti nella città di Capua, dove, ben 15 persone sono state sorprese a fare jogging ed identificate dalla Polizia Comunale.

Per loro, come previsto dalla nuova ordinanza regionale del Governatore De Luca, è scattato l’obbligo, firmato del sindaco Luca Branco, di rimanere in quarantena per 14 giorni presso le proprie abitazioni.

Sono stati tutti sorpresi ed identificati dalla polizia locale mentre erano al di fuori delle proprie abitazioni senza una valida motivazione.