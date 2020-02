Inseguimento nel centro di Capua. Arrestati due giovani con droga e soldi

Vitulazio / Bellona – Nella serata di ieri la Polizia di Stato ha tratto in arresto Manuel Merino, 20enne residente in Vitulazio (CE), nullafacente, incensurato e Fabio Di Rubbo, 25enne originario di Caserta, e residente a Bellona (CE), con pregiudizi per reati in materia di stupefacenti, entrambi responsabili del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Santa Maria Capua Vetere e della Squadra Mobile della Questura di Caserta, al culmine di attività investigativa congiuntamente esperita nella serata di ieri a Capua, si ponevano all’inseguimento di una autovettura, a bordo della quale viaggiavano i predetti, che veniva bloccata dopo circa dopo un inseguimento di circa un km protrattosi anche per il quartiere storico di quel centro. Nelle more dell’inseguimento si accertava che i due si erano disfatti di un panetto di hashish di circa ½ kg che veniva recuperato dagli operanti.

Le perquisizioni effettuate presso le abitazioni degli individui fermati consentivano di rinvenire in casa del MERINO circa 260 gr. di hashish, 100 gr. di marijuana e la somma di 100 euro; mentre presso l’abitazione del DI RUBBO veniva rinvenuta sostanza stupefacente del tipo hashish per circa 62 gr., la somma di euro 600 ed ancora un bilancino ed altro materiale utile per il confezionamento dello stupefacente.

Gli arrestati sono stati tradotti presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere a disposizione della locale Procura della Repubblica.

L’operazione di P.G. che fa seguito ai numerosi pregressi arresti per analoghi reati (da ultimo, in ordine di tempo quelli del cinque e dell’otto febbraio del corrente mese) ed al rinvenimento di diversi kg. di sostanze stupefacenti, si inserisce nell’ambito delle mirate attività investigative, condotte dal Commissariato di Santa Maria Capua Vetere e dalla Squadra Mobile della Questura di Caserta finalizzate a disarticolare le organizzazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti.