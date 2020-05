26enne in gravi condizioni dopo aggressione. Fermato il responsabile

Capua – Ieri sera intorno alle 20,00 circa un 26enne di Capua G.G. è stato aggredito nella zona della stazione ferroviaria.

L’aggressore è un 50enne P.P. già fermato per lesioni personali gravissime dai carabinieri e dall’aliquota radiomobile del nucleo operativo della locale stazione.

La lite è cominciata nel bar della stazione, con il pretesto del mancato rispetto dell’ordine di precedenza della fila.

Il diverbio si è poi spostato all’esterno dove il 26enne veniva accusato di aver contratto un debito di 10 euro. Alla fine il giovane è rimasto ferito con un oggetto contundente alla testa e agli arti superiori.

Sono volati anche colpi di casco. L’aggressore è poi fuggito lasciando a terra il giovane ed il casco usato nella rissa e rifugiandosi con lo scooter nelle palazzine popolari. Ma è svenuto poco prima.

Entrambi sono stati trasportati in ospedale: G.G. è ricoverato in serie condizioni mentre P.P. è stato dimesso ed è in stato di fermo per lesioni.