Maurizio trovato morto a 39 anni: dramma in città nel Casertano

Capodrise – Una tragedia colpisce la comunità di Capodrise per la scomparsa del 39enne Maurizio N., giovane commercialista.

Dalle prime informazioni sarebbe stato rinvenuto senza vita all’interno della sua abitazione. Sono stati i familiari dell’uomo a fare la drammatica scoperta.

In corso di accertamento la dinamica della tragedia. Sul posto sono intervenute le autorità locali ed i medici del 118.

La notizia si è rapidamente diffusa in città gettando nello sconforto parenti ed amici. Il parroco della chiesa di Sant’Andrea Apostolo, don Giuseppe Di Bernardo, scrive:

Oggi, insieme a tutti voi, con la mia e con le vostre preghiere, accompagno questo fratello sulla soglia del Cielo, per consegnarlo per sempre al Dio della Vita. Signore, grande nell’amore, prendilo con te! ✝️ Oggi Maurizio a 39 anni non ha retto ad un mondo che gli stava un bel po’ stretto e ha deciso di raggiungere le praterie del cielo, di lasciare la moglie Agnese, i suoi bambini Vittoria e Chiara, i suoi genitori, familiari e amici. Non ci sono parole… non si può giudicare un simile gesto! Solo preghiera per uno scout, un figlio, un marito e un papà… ❤🙏 La sua salma benedetta domani da Capodrise raggiungerà Gesualdo (AV) dove riposerà in attesa della resurrezione.

Buona strada Maurì! 😢

Il tuo parroco don Giuseppe

P.s. Marcianise stasera piange Vincenzo di 32 anni… anche lui ha scelto di lasciarci! 🙏