40enne trovato senza vita in casa. Tragedia nel Casertano

Capodrise – Tragedia nella serata di ieri intorno alle 20,00 in un’abitazione di via Santa Croce a Capodrise.

Da una prima ricostruzione dei fatti un ingegnere di 40 anni, A.T., ex funzionario al Comune di Marcianise e dipendente dell’Asl, è stato trovato morto all’interno della sua abitazione.

Dalle prime informazioni sembrerebbe che si sia tolto la vita impiccandosi in casa, per cause e dinamiche ancora in fase di chiarimento.

Sarebbero stati i familiari a trovarlo e ad allertare i soccorsi. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e le autorità locali.

Purtroppo per l’uomo non c’era più nulla da fare. Al momento non sono ancora chiare le motivazioni del gesto.