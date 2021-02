Canna fumaria in Eternit pericolante: intervento dei vigili del fuoco. FOTO

Nel primo pomeriggio di oggi verso le ore14:00 una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta e precisamente del distaccamento di Teano è intervenuta in via Luigi Vito nel comune di Pignataro Maggiore per la rimozione di una canna fumaria pericolante posta su un fabbricato di due piani.

Giunti immediatamente sul posto i Vigili del Fuoco, anche con l’ausilio di una piattaforma aerea proveniente dalla sede centrale del Comando, hanno immediatamente rimosso la canna fumaria che penzolava pericolosamente dal palazzo.

Per le operazioni di rimozione, visto la presenza di Eternit nel manufatto, i Vigili del Fuoco hanno messo in atto tutte le procedure previste utilizzando tutti i DPI (dispositivi di protezione individuali) del caso, avvolgendo la canna fumaria in un telone di cellophane in attesa che la stessa venisse prelevata da una ditta specializzata per lo smaltimento.

Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei luoghi sono terminate alle ore 16:00.