Record di contagi in Campania: 390 in un solo giorno

I dati dell'emergenza Coronavirus in Italia, fanno registrare nelle ultime 24 ore 2.548 nuovi casi e 24 morti

Campania – Record di contagi da Coronavirus in Campania, dove, in 24 ore, sono stati registrati 390 positivi. Nella giornata di ieri erano 287.

Il totale dei tamponi eseguiti è di 8.311. Questi i dati del bollettino di oggi dell’Unita’ di crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da Covid-19 in Campania.

Il totale dei positivi e’ di 13.132 unita’; quello dei tamponi e’ di 604.302. I guariti del giorno sono 107. 463 sono le vittime.

Secondo l’ultimo bollettino reso noto dal Ministero della Salute con i dati dell’emergenza Coronavirus in Italia, sono stati registrati nelle ultime 24 ore 2.548 nuovi casi (per un totale di 317.409) e 24 morti (totale 35.918). I guariti sono 1.140. Boom di infezioni in Veneto, Campania e Lombardia.