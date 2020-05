Camion perde il carico sulla Provinciale tra Aversa e Trentola

Tantissimi automobilisti hanno rischiato di rimanere coinvolti in una serie di tamponamenti a catena per cercare di evitare le cataste di legno

Aversa / Trentola Ducenta – Questa mattina intorno alle 10,30 un camion, mentre percorreva la provinciale 335 ha perso un intero carico di cassette di legno lungo la carreggiata.

Il tratto di strada tra le uscite di Trentola Ducenta ed Aversa Nord, in direzione Caserta, è stato letteralmente ricoperto da cassette di legno vuote, creando non pochi disagi per gli automobilisti di passaggio.

Non è chiaro se il conducente del mezzo si sia accorto o meno di quanto fosse accaduto, ma fatto sta che il camion ha tirato dritto per la sua strada.

Tantissimi automobilisti hanno rischiato di rimanere coinvolti in una serie di tamponamenti a catena per cercare di evitare le cataste di legno, ma fortunatamente non si sono registrati incidenti.