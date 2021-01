Questa mattina un camion della raccolta rifiuti, mentre transitava in via Aldo Moro nel comune di Bellona, è rimasto bloccato all’interno di una buca apertasi sotto il manto stradale.

Sul posto è stato necessario l’intervento degli uomini dei vigili del fuoco e dei vigili urbani per sbloccare il mezzo. Sull’episodio è intervenuto anche il sindaco Abbate il quale ha commentato così la vicenda:

“Le abbondanti e continue piogge di questi giorni hanno contribuito ad un leggero cedimento del manto stradale in via Aldo Moro. Il cedimento si è verificato nel punto dove si era fermato il pesante mezzo utilizzato per la raccolta dei rifiuti. Si precisa che il punto interessato non è mai stato oggetto di lavori. Infatti gli ultimi interventi su Via Aldo Moro sono stati effettuati presso l’incrocio con Via Antonio Vinciguerra e presso l’incrocio con Via Marconi. Abbiamo attivato immediatamente la Polizia Municipale, La Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e l’ufficio tecnico. Al momento sono in corso i lavori per il ripristino dello stato dei luoghi in piena sicurezza.”

Conclude – “Esprimo un vivo ringraziamento a tutto il personale che è intervenuto con tempestività, professionalità e risolutezza; caratteristiche che sono fondamentali per il buon andamento di una pubblica amministrazione“.