Beccato con la droga in casa. Arrestato 57enne di Camigliano

Nel comune di Camigliano, nella serata di ieri i carabinieri della Stazione di Vitulazio, hanno tratto in arresto un uomo.

Si tratta di un 57enne del posto arrestato dai militari in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio.

I carabinieri, a seguito di una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto e sequestrato un involucro in plastica contenente gr. 25 di sostanza stupefacente del tipo hashish; una bustina con semi di canapa, nonché materiale per il confezionamento, attrezzi da taglio e strumenti per pesatura.

L’arrestato è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato con del rito direttissimo.