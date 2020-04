Caivano / Frattamaggiore – Sanzionate e segnalate alla Prefettura, al termine di circa 100 controlli, 47 persone prive di legittime motivazioni per gli spostamenti.

E’ il bilancio di una serie di controlli messi in atto dal gruppo della Guardia di Finanza di Frattamaggiore nell’area a nord di Napoli per l’emergenza Coronavirus.

Tra l’altro al Parco Verde di Caivano sono state individuate 8 persone in possesso di droga mentre altre due persone sono state denunciate per inottemperanza ad un foglio di via emesso dal Questore e per reiterazione nella guida senza patente.

Durante i controlli sono state sequestrate anche 2 autovetture per violazioni al Codice della Strada.