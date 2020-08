Trovato cadavere in strada nel Casertano: indagano i carabinieri

I carabinieri hanno avviato le indagini del caso, al momento non viene esclusa nessuna ipotesi

Mondragone – Rinvenuto un cadavere in strada le comune di Mondragone tra Via Appia Antica e Via Croce di Monte.

Dalle prime informazioni intorno alle 6,00 di questa mattina è giunta una segnalazione ai carabinieri della locale stazione.

Giunti sul posto insieme ai medici del 118 hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo extracomunitario, oramai esanime.

La salma è stata trasportata presso il reparto di medicina legale dell’Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, per eseguire l’autopsia e stabilire la cause della morte. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi.