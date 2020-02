Broker Forex: cos’è e come scegliere il migliore

Il mondo del web si sta imponendo in sempre più aspetti delle nostre vite, rivoluzionando per sempre il modo in cui ci relazioniamo con gli altri, il modo con cui ci informiamo su cosa succede nel mondo o banalmente su come decidiamo di spendere il nostro tempo libero e non.

Ovviamente il mercato del lavoro non poteva rimanere impermeabili a tutta questa serie di sconvolgimenti, andando sia a creare letteralmente dal nulla alcune professioni, sia andando ad influenzare quelle già esistenti, modificandone certi aspetti oppure allargandone l’accesso a un numero vastissimo di internauti.

Quest’ultimo caso è esattamente ciò che è successo al mercato finanziario, fino a pochi anni fa accessibile solo ed unicamente agli istituti finanziari o pochi addetti del settore, e oggi, grazie alla diffusione della banda larga, aperto ad un’enorme numero di privati cittadini.

Come si può intuire, il suo allargarsi ad un numero sempre maggiore di persone non l’ha reso meno complicato o privo di rischi, e l’esigenza di una guida che potesse traghettare i novizi degl’investimenti verso porti sicuri, si è subito fatta sentire come urgente. Proprio in questo contesto si è andata a sviluppare, in maniera esponenziale, una nuova figura professionale: il Broker Forex.

Cos’è il Broker Forex

Come detto, oggi chiunque può improvvisarsi investitore e provare scalate nel mondo degli investimenti. Tuttavia i rischi sono alti e senza un’adeguata preparazione si può facilmente incorrere in perdite considerevoli. Il Broker non è altro che un intermediario, privato cittadino o agenzia che sia, con il compito di gestire ed organizzare le transazioni tra due soggetti.

Il termine Forex, invece, è acronimo di Foreign Exchange Market, e si riferisce al mercato valutario, un mercato in cui, quindi, vengono scambiate le diverse valute. Il mercato Forex è il più grande al mondo per volume di scambi (si parla di 5 mila miliardi di dollari al giorno), è quindi abbastanza chiaro il motivo che spinge la maggior parte degli investitori e delle agenzie ad investire in questo campo.

Come scegliere un buon Broker Forex

Nel corso degli anni, ovviamente, alcune piattaforme Broker si sono imposte su altre, potendo evidentemente garantire più affidabilità, più asset su cui investire, funzionalità uniche o anche semplicemente approcci più intuitivi, permettendo anche ai trader novizi di farsi largo nell’insidioso mercato Forex.

Tra i leader del settore è difficile parlare di chi sia meglio o peggio, poiché tutti riescono grossomodo a garantire totale affidabilità sugli investimenti, essendo quasi tutti iscritti alla CONSOB e dovendo sottostare a regolamenti internazionali. Di conseguenza, come scegliere un buon Broker Forex? La risposta è molto semplice: asseconda le tue esigenze. Spieghiamo.

Ogni piattaforma Broker Forex presenta un certo grado di affidabilità, un certo numero di funzionalità e di asset disponibili su cui investire, un particolare livello di attenzione ai propri trader etc.

Ognuno, dunque, presenta delle caratteristiche peculiari, e non è detto, di conseguenza, che lo stesso Broker Forex si adatti perfettamente a due trader diversi, professionisti o novizi che siano.

Se sei un principiante il consiglio è di non affidarsi a Broker Forex dalle funzioni poche intuitive o con un deposito minimo molto alto; anche se questa piattaforma disponesse di un ineguagliabile numero di asset su cui investire o di funzionalità peculiari molto utili, il neofita potrebbe smarrirsi e rischiare di perdere molti soldi.

Al contrario il professionista andrà ad evitare le piattaforme semplici ed intuitive ma che magari presentato delle limitazioni fastidiose.

Unica valutazione universalmente valida è di lasciar perdere tutti i Broker Forex che non sono iscritti alla CONSOB e che non siano sottoposte ad enti regolatori nazionali o internazionali.

Per conoscere nel dettaglio i Broker Forex più affidabili rimandiamo i lettori sul sito ilmigliorebrokerforex.com , dove troverete tutto ciò che può servire per orientarsi con facilità nel Mercato Forex.