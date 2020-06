Trovata bomba della Seconda Guerra Mondiale, artificieri sul posto. FOTO

Santa Maria Capua Vetere – Trovata una bomba della seconda guerra mondiale in un terreno agricolo nel comune di Santa Maria Capua Vetere.

Sul posto sono in corso le operazioni di bonifica da parte degli specialisti degli artificieri dell’Esercito Italiano.

Ecco la comunicazione dell’ente comunale per aggiornare la popolazione sulla situazione in corso:

Sono attualmente in corso le procedure di rimozione e bonifica di un ordigno bellico ritrovato ieri pomeriggio in un fondo agricolo in località Cardamone (rione Sant’Andrea). Subito dopo il ritrovamento l’area è stata recintata e presidiata dagli agenti della Polizia municipale mentre, in queste ore, il personale del gruppo E.O.D. degli artificieri dell’Esercito procederà alla rimozione e alla bonifica dell’area.