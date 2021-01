Intorno alle 22.30 una forte esplosione è stata avvertita da centinaia di residenti della città di Aversa. In via Belvedere nei pressi del Parco Argo è stato fatto esplodere un ordigno.

Probabilmente una bomba carta, posizionata all’ingresso di un tabacchi, la quale ha mandato in frantumi l’insegna e danneggiando parte della serranda.

Resta da chiarire se l’obiettivo era effettivamente l’attività commerciale oppure si sia trattato solo di una bravata.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia municipale, i carabinieri ed i vigili del fuoco.

Fortunatamente in quel momento nessuno era di passaggio, grazie anche al coprifuoco in vigore. Non si registrano feriti.