Effettuata ieri nei Comuni di Palma Campania (Na) e Cancello e Arnone (Ce) un’operazione di controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito e i roghi di rifiuti industriali, artigianali e commerciali.

Prosegue lo sforzo di repressione e prevenzione dell’abbandono illecito di rifiuti, di utenze domestiche, industriali e agricole, mirato anche alle discariche abusive, secondo la pianificazione stabilita con il coordinamento della prefettura di Napoli con la prefettura di Caserta, le due questure e con le altre Forze di Polizia delle province, in base alla programmazione definita dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania nell’ambito della Cabina di regia “Terra dei Fuochi”.

Il 21 Gennaio sono entrati in azione 24 equipaggi per un totale di 63 unità interforze che tra le altre attività hanno presidiato con posti di blocco mobili le vie di accesso alle località o ai siti in cui abitualmente vengono abbandonati e quindi conferiti in modo illecito i rifiuti sul territorio controllando 07 attività imprenditoriali e commerciali, di cui 04 sequestrate, 55 persone identificate, di cui 04 denunciate tra lavoratori irregolari rei di illeciti ambientali e 22 sanzionate, 70 veicoli controllati, 62 sequestrati (fra i quali, oltre a 2 barche, 33 autocarri, 8 escavatori, 6 betoniere, 1 autocompattatore, 1 muletto e alcuni container), circa 48.410 mq di aree sequestrate, circa 1.000 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi e centinaia di pneumatici fuori uso sequestrati ed oltre 22.063,27 euro di sanzioni comminate.

Questa nel dettaglio la composizione degli equipaggi in campo: Raggruppamento Campania dell’Esercito su base 7° Rgt Bersaglieri, Carabinieri di Nola (Na), Polizia di Stato di Nola (Na), GdF Roan di Napoli, Carabinieri Forestale di Rocca Rainola (Na), Polizia Metropolitana di Napoli, Polizia Municipale di Marigliano (Na), Agenzia del consorzio di comuni Area Nolana (Na), Arpac di Napoli, Polizia di Stato di Castel Volturno (Ce), Carabinieri Forestale di Castel Volturno (Ce), Carabinieri di Casal di Principe (Ce), Guardia di Finanza Territoriale di Mondragone (Ce), Polizia Municipale di Cancello ed Arnone (Ce), ASL di Cancello ed Arnone (Ce). Gestione e smaltimento illecito dei rifiuti e degli scarti delle lavorazioni i reati contestati.