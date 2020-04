Bellona – E’ stato uno dei primo comuni colpiti dal Coronavirus nella Provincia di Caserta.

Ora però il peggio sembra passato infatti al momento si contano zero positivi: “Attualmente abbiamo zero persone positive” ha affermato il sindaco Filippo Abbate.

“Siamo solo in attesa della certificazione finale di guarigione degli ultimi 2 nostri concittadini che erano risultati positivi. Non è stato semplice gestire i primi 6 casi che si sono verificati quando in Campania ed in tutte le Regioni Meridionali non era ancora in vigore la normativa restrittiva sugli spostamenti.

Ricordiamo che abbiamo ricevuto la comunicazione dei primi casi positivi il 01.03.2020 alle ore 19:58.

Solo un azione tempestiva in sinergia con il luogotenente Iannarella del Comando Stazione Carabinieri e con il dott Magliocca e la dott.ssa Bonavolonta’ della ASL permise in poche ore di isolare diverse decine di contatti stretti, evitando poi, coadiuvati da una esemplare e rispettosa cittadinanza, la formazione di un focolaio.

Virtuosi sono stati i cittadini Bellonesi da sempre rispettosi delle regole e “modello da seguire”. Nonostante l’entusiasmo per l’avvio della fase 2 serve ancora la prudenza”.