Beccati a smontare un’auto in strada: arrestati 3 uomini a San Nicola La strada

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta, in San Nicola La strada (CE), hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per furto aggravato, di C.G. cl. 1981, D.M.V. cl. 1997, e M.D. cl. 2001, tutti residenti a Santa Maria a Vico (CE).

I tre, a seguito di una segnalazione pervenuta sull’utenza di emergenza 112, sono stati bloccati dai militari dell’Arma poco dopo aver tentato di asportare pezzi di carrozzeria da autovettura parcheggiata lungo la pubblica via in San Nicola la Strada.

A seguito di perquisizione veicolare, eseguita sul mezzo in uso agli arrestati, i carabinieri hanno rinvenuto ulteriori parti di carrozzeria oggetto di un precedente furto.

C.G., D.M.V. e M.D. sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza dell’Arma, a disposizione della competente autorità giudiziaria.