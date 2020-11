Caserta – I carabinieri della stazione di Boscoreale, durante i controlli in orario serale finalizzati a verificare, anche, il rispetto della vigente normativa anti-contagio, hanno sorpreso 25 persone durante un festeggiamento di un battesimo.

Gli invitati, di cui 9 provenienti dalla Provincia di Caserta erano intente a consumare il banchetto all’interno di un esercizio di ristorazione del centro cittadino.

I militari hanno riscontrato il mancato rispetto delle distanze interpersonali, la composizione dei tavoli con più di sei commensali non conviventi, la mancata registrazione dei presenti per consentirne la tracciabilità, il mancato rispetto dei limiti di orario nonché la violazione al divieto di spostamento tra province per motivi non essenziali per i 9 provenienti dal Casertano.

Per i commensali sono scattate le previste sanzioni amministrative. A carico del titolare dell’esercizio, oltre alla sanzione amministrativa, disposta anche la sospensione dell’attività per 5 giorni.