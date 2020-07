Barista positiva al Coronavirus, chiuso un chiosco a San Felice a Cancello

San Felice a Cancello / Roccarainola – Nella serata di ieri l’amministrazione comunale di Roccarainola ha comunicato alla città le generalità di una nuova persona contagiata dal Covid-19.

“Carissimi concittadini, purtroppo debbo informarvi che ieri siamo venuti a conoscenza di un altro caso di positività al COVID-19. La sig.ra D’Avanzo Rosanna, che ci ha autorizzato anche a pubblicare le generalità, ieri è risultata positiva al tampone, mentre lo stesso test, effettuato sulla figlia e sul compagno, ha avuto esito negativo. Tutti sono stati messi in quarantena. Vi terremmo aggiornati sul l’evolversi della situazione.

Il Sindaco Giuseppe Russo”.

Come conseguenza della sua positività al coronavirus, è stato chiuso in via precauzionale il chiosco della frazione di Polvica di San Felice a Cancello presso il quale la donna lavora come barista.

Questa mattina, sul posto, si sono portati i Carabinieri di Cancello Scalo e e gli ispettori dell’Asl.