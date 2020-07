Bambino di 6 anni investito: trasportato d’urgenza al pronto soccorso

Mondragone – Un bambino di sei anni è stato investito nella serata di ieri mentre passeggiava con la madre.

L’incidente è avvenuto in via Generale Giardino per cause e dinamiche in fase di chiarimento.

Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 e gli uomini dell’arma dei carabinieri. I medici lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale San Rocco di Sessa Aurunca.

Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi, dopo le cure del caso è stato dimesso con una prognosi di pochi giorni.

Sulla dinamica in corso gli accertamenti da parte dei militari dell’arma.