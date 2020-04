Aversa – Iniziativa solidale di un ristoratore, un uomo porta via tutto, anche i contenitori.

Borrelli: “Siamo disgustati ma non meravigliati, l’emergenza ha tirato fuori il meglio così come anche il peggio da alcuni individui.”

Sono numerosissime le iniziative solidali nate su tutto il territorio campano per aiutare le persone in difficoltà a fronteggiare al meglio l’emergenza Coronavirus, ma a beneficiare di queste iniziative sembrano non essere solo le persone in difficoltà ma anche alcuni approfittatori.



Un ristoratore di Aversa, come si vede da un filmato da egli stesso pubblicato sulla pagina facebook della propria attività, espone all’ esterno della propria attività commerciale della cesta contenenti beni alimentari che i bisognosi possono prelevare.

Un uomo avvicinatosi all’esposizione degli alimenti ne porta via dapprima un bel po’ per poi ritornare, munito di furgoncino, per portare via tutto il resto, cesta incluse.



“Siamo disgustati ma non meravigliati, l’emergenza ha tirato fuori il meglio così come anche il peggio da alcuni individui, eccone un esempio. In questa situazione così drammatica che viviamo si dovrebbe avere la sensibilità di pensare anche al bene del prossimo ed invece molti continuano a coltivare solo il proprio orticello e a distruggere quello altrui. Il signore immortalato dalle telecamere dovrebbe vergognarsi e magari avere il buono senso di riportare indietro ciò che ha prelevato e di condividere con gli altri ciò era stato messo a disposizione. “- sono state le parole del Consigliere Regionale del sole che ride Francesco Emilio Borrelli.