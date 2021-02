Aversa: uomo trovato morto in strada a Via Roma

Un uomo è stato ritrovato senza vita nei pressi dell’Arco dell’Annunziata, nella città di Aversa a via Roma.

Dalle prime informazioni si tratterebbe di un clochard, deceduto molto probabilmente a causa di un malore.

Sono stati alcuni passanti, notando l’uomo riverso a terra, a lanciare l’allarme e a chiamare i soccorsi del 118.

Sul posto, oltre ai medici, sono giunti anche gli agenti della Polizia Municipale per gli accertamenti del caso. In corso approfondimenti per chiarire le cause della morte.