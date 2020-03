Aversa. Cancelliera del Tribunale positiva al Coronavirus

Aversa – Una cancelliera del Tribunale di Aversa-Napoli Nord è risultata positiva al test per il coronavirus.

E’ stata disposta la chiusura per due giorni, lunedì 22 e martedì 23, per consentire le operazioni di sanificazione.

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI NORD

AVVISO IMPORTANTE

Abbiamo ricevuto notizia del contagio da COVID 19 di uno degli impiegati del Tribunale di Napoli Nord in servizio presso l’ufficio del gratuito patrocinio penale (1° piano) nel periodo dal 01.03.2020 al 19.03.2020, ma effettivamente al lavoro nei giorni 5, 6, 9 e 12 marzo.

Si invitano gli avvocati che abbiano frequentato il predetto ufficio ad adottare le misure cautelari imposte dai recenti provvedimenti legislativi per prevenire e limitare l’esponenziale diffusione del contagio, pur tenendo presente che il periodo di incubazione massimo della malattia è di 15 gg. e che il Tribunale è rimasto pressoché inattivo dal giorno 6 marzo per l’astensione avvocati e successivamente per la chiusura imposta dal DL n. 11 dell’8.3.2020.

Aversa, 21.03.2020

Il Presidente

Avv. Gianfranco Mallardo