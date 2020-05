Aversa, stazione blindata contro l’esodo. FOTO

Aversa – Questa mattina è stato allestito un presidio delle forze dell’ordine, insieme al personale dell’Asl di Caserta, all’esterno della stazione ferroviaria di Aversa.

Lo scopo è quello di effettuare un controllo su tutti i passeggeri che arrivano nella città di Aversa, esattamente come già annunciato nei giorni scorsi dal sindaco Golia:

“Come annunciato nei giorni scorsi da questa mattina c’è un presidio alla stazione. A tutti quelli che arrivano viene misurata la temperatura e sarà possibile fare il test rapido ed il tampone.

Sono figli della nostra terra e come tali sono i benvenuti perché hanno il diritto di tornare a casa dai loro affetti. Il tutto è pensato per farli rientrare in sicurezza, per loro, per le loro famiglie e per tutta la comunità.

Ricordo che chi rientra in Campania da altre regioni o dall’estero, ha l’obbligo di segnalarlo alla Asl, al comune, al medico curante e di fare 14 giorni di quarantena domiciliare”.