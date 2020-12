Spari ad Aversa nei pressi di un noto bar: fermati 4 giovani dalla Polizia

Aversa – Nel pomeriggio di giovedì 24 dicembre, ad Aversa, un’autovettura con a bordo due soggetti, R.S. di anni 20 e M.C.E. di anni 18, giungeva nei pressi del bar LA NUITE alla via Salvo d’Acquisto; uno dei due, estraeva una pistola ed esplodeva colpi all’indirizzo dei passanti.

Venivano intercettati da un Poliziotto del commissariato di Aversa il quale, libero dal servizio, si dava all’inseguimento dell’autovettura e contemporaneamente si metteva in contatto con con la Sala Operativa del Commissariato per ricevere ausilio dalla pattuglia operante sul territorio.

Durante la fuga, l’autovettura si fermava in via Magenta per far salire a bordo altri due soggetti e nel frattempo veniva fermata dal Personale della Volante che si predisponeva al controllo ed alla perquisizione della stessa e degli occupanti.

Veniva rinvenuta, all’interno dell’abitacolo, la pistola che risultava poi essere a salve e n.135 cartucce.

Tutti e 4 i soggetti venivano sanzionati per l’art.4 del DL.19/2020 per le misure di contenimento della pandemia in atto ed i due responsabili dei colpi esplosi venivano inoltre deferiti all’A.G. per il reato di procurato allarme ex art. 658 del Codice Penale.