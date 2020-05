Aversa. Si temono assembramenti di giovani nel fine settimana

In questi giorni sono state tantissime le segnalazioni riguardanti gruppi di ragazzini girare in strada senza motivo

Aversa – Durante la Fase 2 centinaia di ragazzini sono usciti senza valide motivazioni, affollando strade e ville comunali.

Con il primo fine settimana, domani 9 maggio, si teme proprio che queste comitive di giovani tornino ad affollare i luoghi della movida e del centro storico di Aversa.

Sull’argomento scende in campo anche l’associazione “Condominio del Seggio” che ha protocollato un’istanza presso il Municipio di Aversa, con la quale si chiede all’Amministrazione Comunale e al Comando della Polizia Municipale una concreta cooperazione di tutte le parti per EVITARE assembramenti non autorizzati in tutto il centro storico e FAVORIRE una ripresa corretta delle attività commerciali, già duramente danneggiate dall’emergenza sanitaria.

Con tale azione, l’associazione, che prima del lockdown totale aveva annunciato la chiusura delle attività anticipando l’azione del governo centrale, sottolinea la volontà dei membri di riprendere ad operare, nel rispetto delle regole, salvaguardando la salute di tutti.

Il presidente dell’associazione Avv. Raffaele Oliva dichiara: “È fondamentale ripartire nel pieno rispetto delle regole! Sicuramente risulta necessario un intervento di cooperazione e non di “DISTRUZIONE”da parte delle amministrazioni comunali“.