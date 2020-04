Aversa. Roberto muore a 15 anni, il ricordo dei compagni di scuola

Aversa – Il giovane Roberto di soli 15 anni è deceduto questa mattina ad Aversa. Questa tragedia ha lasciato tutti sotto choc.

Amici, parenti e compagni di scuola distrutti da questa drammatica notizia. Il giovane frequentava la scuola media in via Paolo Riverso, dove ai cancelli dell’istituto comprensivo Domenico Cimarosa è stato affisso uno striscione per ricordarlo: «Vola più in alto che puoi tra i mille colori del tuo cielo. Ciao Roberto».

Dalle prime informazioni soffriva già di alcune patologia pregresse, ma anche se il decesso non sembrerebbe legato al coronavirus è stato ugualmente, in via precauzionale, sottoposto al tampone.

E’ stato trovato senza vita in casa, nei pressi di Via Giotto, dai familiari i quali hanno immediatamente allertato i medici del 118. Ora sarà necessario attendere l’esito del test.