Aversa. Rissa tra giovanissimi, udito anche uno sparo

Aversa – Ancora risse tra giovanissimi durante le serate della movida nella città normanna di Aversa.

L’ultimo episodio è avvenuto nel corso della scorsa serata in via Salvo d’Acquisto all’esterno di un noto locale della zona.

Da una prima ricostruzione dei fatti un gruppo di circa 5 – 6 ragazzi ha scatenato una rissa per futili motivi, generando il panico tra i presenti.

Alcuni testimoni hanno riferito di aver udito anche un colpo di pistola. Sul posto, allertati dai residenti della zona, oramai esasperati dai continui schiamazzi e risse, sono giunti gli uomini dell’arma dei carabinieri il cui comando è poco distante dalla zona in cui è avvenuto l’episodio di violenza.

I militari avrebbero ritrovato anche un bossolo di un’arma da fuoco. Naturalmente è stata aperta un’indagine e sono state acquisite le immagini di videosorveglianza della zona, infatti proprio in quel tratto di strada ci sono decine di videocamere e non sarà difficile per i militari risalire ai responsabili.

Purtroppo nelle ultime settimane proprio tra via Salvo d’Acquisto, via Modigliani e Via Paolo Riverso sono avvenute diverse risse le quali hanno coinvolto decine di giovani.