Aversa. Riattivata ZTL e cimitero con libero accesso

Aversa – “Sabato e domenica via Roma sarà chiusa alle auto mentre da lunedì aboliamo la turnazione alfabetica per l’accesso al cimitero”.

Lo comunica il sindaco di Aversa Alfonso Golia dopo aver firmato due nuove ordinanze sindacali.

“Siamo in attesa che il governo approvi il decreto con le regole in vigore dal 19 maggio e dell’ordinanza regionale per avere un quadro di insieme che ci permetta di prendere decisioni definitive. Ho, però, disposto che via Roma torni zona a traffico limitato il sabato dalle 18 alle 21,30 e la domenica e festivi dalle 10 alle 13,30 e dalle 18 alle 21,30”.

“Da lunedì – aggiunge il primo cittadino – sarà possibile accedere senza turnazione alfabetica al cimitero cittadino, dove comunque bisognerà mantenere il distanziamento sociale di un metro”.