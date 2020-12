Usura nell’Agro Aversano: chieste 6 condanne per il gruppo legato al clan

Aversa – Chieste sei condanne nel corso della requisitoria del processo relativo al giro di usura con l’aggravante del metodo mafioso.

Il pm ha invocato 9 anni per F. G.; 9 anni per G. B.; 9 anni per L. B.; 8 anni per G. S.; 5 anni e 6 mesi per O. I. e 2 anni 6 mesi per N. P..

Stando all’impianto accusatorio della Procura gli indagati avrebbero chiesto interessi fino al 10% a imprenditori ai quali avevano prestato del denaro.

Grazie alle testimonianze dei alcuni collaboratori di giustizia, il gruppo criminale avrebbe reimpiegato in attività usuraie, soprattutto nei confronti dei commercianti di Aversa, i soldi di provenienza illecita del clan dei Casalesi.