Aversa: 73 casi positivi in città, il sindaco promette più controlli

Aversa – Non si arresta l’ondata dei contagi di Coronavirus nella città di Aversa, la quale fa registrare altri 2 positivi al covid.

Il totale delle persone attualmente contagiate è di 73. Il sindaco Alfono Golia pubblica una nuova nota per aggiornare la popolazione sulla situazione in corso:

“Cari concittadini, ci sono stati comunicati due nuovi casi positivi. Mentre due concittadini sono guariti. A tutti loro, il nostro augurio che possano mettersi presto tutto alle spalle. Pertanto ad Aversa abbiamo 73 casi attualmente positivi e 52 guariti.

Ieri sera controlli a tappeto nei principali luoghi di assembramento. Continueremo anche stasera e nei giorni a venire. Ma come più volte vi ho detto, non è pensabile riuscire a sanzionare (in flagranza) tutte le persone che circolano nella nostra città e che non indossano la mascherina.

Se ognuno facesse il suo, se ognuno semplicemente indossasse le mascherine evitando assembramenti, saremmo tutti più tutelati. Basta poco.

E invece oggi la Campania ha fatto registrare il numero più alto di contagi in assoluto per cui è assolutamente fondamentale seguire le regole. Per favore comportiamoci responsabilmente. A domani alle 19 circa, come sempre continuerò a tenervi aggiornati“.